Empoli-Venezia, le pagelle di CM: Vasquez pasticcia, Anjorin torna alla grande. Yeboah decisivo

smanaccia un paio di conclusioni pericolose di Nicolussi Caviglia su punizione, salva su Doumbia che calcia a botta sicura nel primo tempo. Poi nella ripresa, con l’Empoli passato in vantaggio, va a vuoto su un’uscita su corner e dà un calcio al latte appena muntoregge in difesa, spinge in attacco. È uno dei più propositivi e accompagna spesso l’azione in avantitiene a bada l’attaccante avversario, imposta e guida la difesa nonostante la scarsa esperienzadai suoi lati arrivano le migliori occasioni per gli avversari, come il vantaggio di Fazzini. Ancora qualcosa da registrare per lui

buone le sue scorribande offensive, pecca sempre quando c’è da renderle effettivamente pericolose (76’ Solbakken sv)tanti, troppi buchi in mezzo. Non si vede in avanti e la sua copertura alla difesa, spesso lasciata sola, è troppo debole. Ingenuo il giallo che si prende e che rischia di compromettere la gara dei suoirispetto al compagno di reparto, prova qualche offensiva in più. Ed è proprio in una di queste che, all’inizio del secondo tempo, trova la giocata giusta: un esterno di qualità che imbecca al meglio Fazzinientra, butta tutti giù per terra e di classe e prepotenza fa 2-2: quanto è mancato!)

: buona gara, al solito, riportato nel suo ruolo preferito. Spinge sull’esterno, è una costante spina nel fianco per gli avversari. Sui suoi cross però le due punte non trovano mai lo spunto giustogrande motore a cui aggiunge, per la prima volta in stagione, anche la concretezza. Corre per due – o anche tre – persone e stavolta pesca anche la giocata di classe che sblocca il match. Prima rete in campionato, serviranno anche quelle con continuità per la salvezza e per trasformarlo in un giocatore da biggli si chiedono grandi giocate, le prova ma non gli riescono mai. Deve ritrovare la continuità col goal altrimenti la salvezza per i toscani diventa una missione impossibile

volenteroso ma impalpabile in zona goal, come spesso gli capita in questo periodo. Viene stretto nella morsa dei tre difensori del Venezia. Se ne libera una sola volta quando però, lanciato verso la porta, viene steso da Marcandalli. Ci mette la grinta, non le reti: entra per mettere a posto la squadra, non ci riesce e, anzi, rischia più di una volta in difesa)i suoi meriterebbero la vittoria ma nel finale evitano addirittura la sconfitta. Continua a recuperare giocatori importanti – la nota positiva – ma i suoi attaccanti continuano a non segnare – la nota negativa

normale amministrazione nel primo tempo. Guida il reparto con personalità e buone uscite, l’Empoli lo aiuta non tirando mai in porta. Nella ripresa la musica cambia, come il suo impegno. Non può granché sulla soluzione di Fazzinisembra riprendersi dopo un periodo no e giustificare l’ormai titolarità costante. Ma nel secondo tempo crolla, come la sua squadra. Ha grandi doti fisiche e buon tempismo ma troppo spesso perde l’attenzione e a questi livelli errori del genere sono fatali (62'buon impatto, promette di riprendersi la maglia da titolare)

la solita solida prestazione davanti e dietro. Pericoloso quando sale per corner e punizioni, leader quando c’è da battagliare: un po’ lento, rischia la frittata con Doumbia ma se la cava per sua fortunava più veloce di tutti, ma difetta nel rendersi pericoloso nell’area avversaria. Nel secondo tempo prima sembra spegnersi, poi in extremis mette in mezzo un paio di palle interessantiqualità e quantità, insieme al suo compagno di reparto prende la partita in mano dopo un inizio baldanzoso dei padroni di casa. Nel secondo tempo il fiato viene meno e serve il cambio e qualcosa in più in interdizione (72’entra bene e mette la sua esperienza al servizio della squadra, cerca anche un bel filtrante di poco lungo)

non meriterebbe di giocare per la salvezza ma per ben altri traguardi. Solito piede caldo per i calci da fermo, qualche errorino di troppo in impostazione, regia un po’ più sporca del solitogran dinamismo, qualche giocata raffazzonata e tanto impegno. È sua la conclusone più pericolosa del primo tempo ma in quel caso non avrebbe potuto fare tanto meglio (62': entra e segna, sfruttando un errore del portiere, come Fazzini è anche per lui la prima rete in campionato. Sgasa e mette in difficoltà i toscani): si addormenta in un paio di occasioni e perde qualche pallone potenzialmente pericoloso. In calo dopo ottime prestazioni

schierato a supporto della punta, gli manca il guizzo da 10 e spreca qualche contropiede interessante. Meglio quando viene riportato in mezzo al campo e si rende protagonista di due inserimenti: con uno segna, con l’altro sfiora la beffa finalenon è Pohjanapalo e questo ormai è assodato. Lotta, pressa, si sacrifica ma tira solo nel finale quando entra nell’azione del 2-1 provvisoriola sua squadra rischia nel primo tempo poi però prende la gara in mano. Nella ripresa l’approccio è troppo molle ma la reazione ottima. I tre punti svaniscono in extremis ma i veneti sono vivi