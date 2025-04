Empoli-Venezia LIVE alle 15

Getty Images

Empoli-Venezia, 33esima giornata di Serie A

è il match che apre lasi gioca allo stadio Castellani-Computer Gross di Empoli. In ballo una grossa fetta dicon le squadre dipienamente in lotta per non retrocedere e con gli ospiti che, nell’ultimo turno, hanno agganciato a quota 24 punti in classifica i padroni di casa.(3-4-2-1) - Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Colombo, Esposito. All.: D'Aversa.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Empoli-Venezia in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

(3-5-2) - Radu; Sverko, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Gytkjaer. All.: Di Francesco.: Massa