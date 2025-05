Empoli-Verona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Scontro diretto per la salvezza allo Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena: c'ènella 38esima e ultima giornata di Serie A.Punti pesantissimi in palio in una sfida che più di ogni altra pesa sulla lotta per restare nel massimo campionato. I toscani di Roberto D'Aversa hanno 31 punti e sono appaiati con il Lecce in piena zona retrocessione, gli scaligeri di Paolo Zanetti di punti ne hanno tre in più e hanno due risultati utili su tre per salvarsi senza guardare le altre.Tutte le informazioni su Empoli-Verona:

affiliation dazn: Empoli-Verona: domenica 25 maggio 2025: 20.45: DAZN, Sky Sport (253): DAZN, Sky Go, NOW: Vasquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Anjorin, Fazzini; Esposito.. D'Aversa.: Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr.. Zanetti.

- Nell'Empoli Marianucci favorito su Goglichidze, corsa a tre tra Anjorin, Colombo e Cacace per un posto con Fazzini ed Esposito. Nel Verona Valentini più di Dawidowicz, Suslov verso una maglia da titolare con Bernede dalla panchina.- La sfida tra Empoli e Verona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN tramite l'app per smart tv compatibili, console di gioco (PlayStation e Xbox) o in alternativa utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.La partita sarà trasmessa anche da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport (canale numero 253).

- Empoli-Verona sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN e Sky Go (per gli abbonati Sky) su smartphone, tablet, pc e notebook tramite l'app per dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.L'alternativa è offerta da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, per chi ha sottoscritto il 'Pass Sport'.- I telecronisti della gara su DAZN saranno Federico Zanon ed Emanuele Giaccherini. Su Sky saranno Daniele Barone e Fernando Orsi a raccontare la gara.