Empoli-Verona (sabato 19 agosto con inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) apre la prima giornata di campionato in Serie A.

Senza Fazzini e Maldini, Paolo Zanetti lancia i nuovi arrivi Cancellieri e Gyasi.

Dall'altra parte Baroni deve fare a meno degli squalificati Hien e Faraoni, partono dalla panchina Saponara e Bonazzoli.



LE PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo. All. Zanetti.



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Mboula, Ngonge; Djuric. All. Baroni.