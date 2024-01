Empoli: via Baldanzi? Solo se arriva Belotti. Niang si avvicina

Carlo Alberto Pazienza

Il rotondo 3-0 con cui l’Empoli pochi giorni fa ha steso il Monza, ha riacceso immediatamente la fiammella dell’entusiasmo. Del resto il campionato è lungo, i punti in palio sono tanti e le mosse della società, su tutte l’ingaggio di Nicola, terzo allenatore a libro paga, fanno capire che l’intenzione di fare il possibile per salvarsi, almeno quella, c’è. Poi, da qui a dire che la squadra può farcela e che la cura Nicola darà i suoi frutti, di acqua sotto i ponti bagnati dall’Arno ne deve scorrere parecchia. Intanto però i colpi messi a segno dal team mercato azzurro hanno subito dato risposte importanti. Nessuno, neanche la madre, avrebbe potuto immaginare un impatto del genere di Zurkowski, autore di 4 gol in 120’. Il polacco ha veramente messo in campo tutto ciò che alla squadra di Zanetti prima e Andreazzoli poi, era assolutamente mancato: qualità, muscoli, cattiveria e gol. È evidente che non potrà tenere questa media, ma nel calcio i momenti contano e se le cose iniziano a girare nel verso giusto, è lecito sognare. Sicuramente Zurko ha giovato dell’arrivo in squadra di Cerri, su cui Nicola ha puntato sin da subito anche e soprattutto per l’assenza di Caputo e Destro. Il classe ‘96 ha giocato una partita preziosa e generosa, lottando su tutti i palloni e tenendo impegnati i difensori del Monza. Certo, la condizione è tutta da ritrovare (prima di domenica l’ultima aveva volta giocato 4’ in Serie B il 23 dicembre), ma per caratteristiche è un giocatore che può far comodo a Nicola e che soprattutto può liberare spazio a trequartisti come Zurkowski, Cambiaghi (ancora a caccia del primo gol stagionale) e Baldanzi.



Proprio il classe 2003 è in questi giorni al centro di un discorso di mercato avviato dalla Roma. La trattativa però, non è per nulla semplice. L’Empoli lo cederebbe solo a titolo definitivo, fissando la sua richiesta a 25 milioni. Ciononostante, Corsi cederebbe malvolentieri uno dei suoi migliori giocatori adesso, visto che deve fare di tutto per provare a salvarsi. La Roma è interessata, ma forse non a queste cifre (Baldanzi quest’anno di fatto non ha mai giocato) e sul piatto potrebbe inserire qualche contropartita. È stato fatto anche il nome di Belotti, un giocatore che davvero farebbe svoltare l’attacco azzurro: bisogna però fare i conti con l’ingaggio alto e la volontà del giocatore, cercato anche dalla Fiorentina. Insomma, pare che se ne possa parlare più facilmente per giugno, ma i discorsi sembrano ben avviati. Intanto, stando agli ultimi aggiornamenti, sembra vicino l’ingaggio di Niang, che pare accetterebbe di buon grado Empoli, piazza perfetta per rilanciarsi senza pressioni. Vanno definiti alcuni aspetti con il club titolare del suo cartellino, i turchi dell’Adana Demirspor, che giustamente vorrebbe monetizzare l’uscita dell’ex Milan. Sarebbe sicuramente un innesto di valore, specie perchè andrebbe a rinfoltire un reparto che ha bisogno di alternative e di gol. In tutto questo, Nicola spera di recuperare in fretta i tanti assenti: da Baldanzi a Fazzini, passando per Kovalenko e Caputo, per non dimenticare Ebuehi e Pezzella. Tanti nomi, anche di valore, che permetterebbero al tecnico di contare su una rosa competitiva per l'obiettivo e con tante soluzioni. Intanto è riuscito a trasmettere grinta e carattere a una squadra che sembrava aver smarrito questo atteggiamento. Senza paura e senza nulla da perdere, la squadra affronterà la Juventus, un match in cui conterà solo uscire dallo Stadium con una buona prestazione. Poi ci saranno Genoa e Salernitana: due gare decisive che segneranno quale strada può pensare di percorrere l’Empoli da qui a fine maggio.