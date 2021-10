Da secondo portiere a titolare, nel giro di un’estate.sta vivendo la sua prima ‘vera’ stagione in Serie A dopo 4 presenze con la maglia del Cagliari. Nell’ultimo mercato il classe '96 si è trasferito in prestito con diritto di riscatto all'Empoli diventandone subito uno dei protagonisti della squadra di Andreazzoli: "- Ringrazio la società che mi ha dato questa chance, ora sta a me ripagare la fiducia lavorando bene ogni giorno”.“Ancora non ne ho affrontati troppi, ma per le esperienze che ho avuto dico Immobile, ma anche Dybala, Chiesa, Quagliarella e Caputo. Ne ho visti alcuni che hanno grandi qualità, e sicuramente non li scopro io”.“È una serata di calcio che custodirò nel mio cuore per tutta la vita. Era la prima volta che giocavo in quello stadio, e vincere in quel modo sarà un’emozione indelebile. Abbiamo fatto una grande prova di squadra e ne andiamo fieri, ma ora guardiamo avanti alle partite che verranno”.“Quella su Chiesa da fuori area allo Stadium. È stato un intervento importante nel momento iniziale della partita. E poi siamo stati gratificati e premiati dalla vittoria finale”.“Il rigore di Immobile contro la Lazio. Mi ha fatto innervosire perché è nato da un mio fallo su Acerbi, una situazione evitabile. L’abbiamo rivisto e analizzato, servirà come bagaglio di crescita per il futuro”.“Sono sicuramente due grandi attaccanti. Muriel lo andavo a vedere da piccolo allo stadio quando ero a Udine: già allora mi faceva impazzire, ora sta dimostrando di essere un top player anche in campo europeo. Zapata negli ultimi anni ha numeri da capogiro. Per noi è uno stimolo misurarci e confrontarci con questi grandi attaccanti, cercherò di lavorare al meglio per farci trovare pronti”.“È molto stimolante anche per noi, ci sono delle richieste dell’allenatore che vanno rispettate e devono essere messe all’opera. Con questa mentalità il portiere è attivo sia in fase di possesso che di non possesso, e quindi è gratificante anche per me”.“Sono nato con il mito di Handanovic fin da piccolo, quando andavo a vederlo allo stadio a Udine. L’ho sempre guardato con grande ammirazione, il suo modello me lo sono portato avanti negli anni”.