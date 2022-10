Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Monza: "Il miglior portiere della Serie A? Assolutamente no, penso ce ne siano un paio, oggi non mi interessa parlare di me, siamo un grande gruppo, ci toglieremo un sacco di soddisfazioni."



SUL MOMENTO - "Alla lunga le prestazioni ti riescono a far arrivare alle vittorie, ci era mancato quel qualcosina dentro di noi, oggi la vittoria è tutta nostra. Gli episodi a volte diventano determinanti, se fossimo riusciti ad andare sul 2-0 la gestione della gara era differente ma era importante vincere, anche soffrendo."



OBIETTIVO - "L'obiettivo è non porsi limiti e cercare di giocarcela con tutti alla pari. Tutti i giorni facciamo a 250 all'ora."



ANCORA SUI MIGLIORI PORTIERI - "Ho da lavorare tanto, le classifiche le lascio fare a voi, a me interessa il campo e l'Empoli."