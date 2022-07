L'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti ha parlato dopo l'amichevole odierna vinta 3-0:



"L'indicazione più chiara è che stiamo lavorando bene perché i ragazzi erano carichi di lavoro, in difficoltà a livello fisico. Se non fosse così sarei preoccupato. La palla faceva fatica ad entrare però la squadra è stata sempre propositiva e sempre attenta nelle ripartenze".



BALDANZI - "Io penso che Baldanzi sta dimostrando ogni giorno di essere un giocatore da Serie A come Fazzini o Degl'Innocenti. Avrà davanti della competizione ma vedo un ragazzo con grandissime qualità tecniche".



BAJRAMI - "Il ruolo di Bajrami dipenderà dalle partite e dagli spazi, io gli sto lasciando libertà di movimento. È libero e si va a prendere la posizione, si defila sempre, è quello che crea il sistema. Satriano invece gioca da punta con i terzini che spingono tantissimo. Al di là dei numeri, la squadra deve avere ampiezza ma anche attaccanti in area per segnare".



DIFESA - "Stiamo lavorando tanto sull'attenzione in difesa ma anche sulla fase offensiva. I ragazzi ci sono con la testa e gli piace il modo di difendere. Ho portato dei concetti in cui credo e i ragazzi devono crederci. Mi stanno dando ottime risposte, anche in amichevole".