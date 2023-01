Zanetti, allenatore dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida con la Lazio:"Baldanzi gioca perché merita, ha già fatto tre gol e per questo lo metto in campo, non conta l'età ma la capacità di bruciare le tappe e lui lo sta dimostrando, penso sia giusto che abbia continuità".



IL RICORDO DI VIALLI - "Una giornata triste, un periodo perché abbiamo perso troppi esponenti del calcio. Con Gianluca c'è stata una parentesi, mi ha chiamato perché voleva conoscermi in un momento particolare per me, mi ha detto di non mollare, è un ricordo che mi porterò dietro per sempre"