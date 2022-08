Il tecnico dell'Empoliha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro lo: "La squadra sta bene, laci ha dato un assist per alzare il nostro livello di mentalità. Li ho stimolati perché arriva un match importante, unoe vogliamo tornare a casa con punti e una bella prestazione. Vogliamo migliorare di settimana in settimana""Se mi chiedi se siamo al 100% ti dico di no, ma stiamo molto meglio. Ogni settimana ad agosto è una settimana guadagnata, i carichi stanno calando verso la normalità.Valuteremo un po' più chiaramente la situazione quando il mercato sarà finito, ma la squadra è in linea con le nostre aspettative. Il nostro obiettivo è giocare bene e andare più forte degli altri"."Devo semplicemente scegliere chi sta meglio. Mi viene da pensare che queste partite alla lunga possano portare a un calo, in attacco ho tanti ricambi. In difesa no, complice la squalifica diIn mezzo al campo abbiamo situazioni da valutare"."Cambiaghi? Più che un dubbio è un ballottaggio. Si gioca la maglia, come è giusto che sia. L'importante è creare una sana competitività.Può fare seconda punta e trequartista, non ha il cambio di passo di Cambiaghi ma ha colpi, giocate, attacca la porta e si sposa bene con gli altri giocatori"."La verità è che non mi sono mai preparato un discorso in vita mia, semplicemente dico quello che penso. Cerco di essere onesto e sincero e avere le idee chiare.Noi dobbiamo fare di tutto per vincere, e per farlo non c'è solo l'aspetto fisico e tecnico. Dobbiamo creare una mentalità vincente. Sono le stesse parole che faccio a me stesso, io sono disposto a fare tutto per migliorarmi e voglio che i miei giocatori abbiano la fame giusta per stupire".