, tecnico, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di campionato contro lo: "Quello di domani è uno scontro diretto.. Il vantaggio è che non è uno spartiacque di nessun tipo, ma affrontiamo la partita pensando al momento e senza fare calcoli. Non vogliamo metterci troppa pressione, ma è una sfida con noi stessi. Veniamo da due partite ben giocate ma in cui abbiamo lasciato giù qualcosa. Vorremmo mettere qualcosa in più, visto che non siamo abituati a vivere in questi piani della classifica. Mi aspetto di tornare in campo sempre con l'umiltà e la voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi""Ci siamo allenati come sempre, considerando che prima dell'ultima partita non avevamo preso molti gol. Abbiamo sbagliato qualcosa con la Roma, soprattutto nei dettagli."Lo Spezia è una squadra tatticamente ben messa in campo. Ha giocatori di qualità, secondo me lo Spezia è una squadra da temere sotto tanti punti di vista. Sta facendo un buon campionato per me, hanno comunque una buona posizione e del margine sulla zona calda.Ci siamo evolute entrambe, sarà una partita probabilmente diversa anche tatticamente"."Nel complesso la squadra sta benissimo. Stiamo alzando i ritmi, abbiamo avuto Baldanzi che come trequartista ha fatto 12 km e mezzo. Ci sono numeri alti, la questione fisica non si pone. Sui nuovi voglio esser chiaro: non è perché si sono allenati male, ma perché hanno giocato poco. Devono giocare, Vignato tra i due deve fare di più perché è stato più tempo fuori. Sia lui che Piccoli stanno migliorando e mi stanno facendo vedere grande entusiasmo"."Quella sua parata è stata allucinante, si vede solo nei videogiochi. La cosa migliore è che, nonostante tutto quello che gli sta succedendo, Guglielmo rimane sempre se stesso e questo lo porterà lontano"."Abbiamo fatto un punto, ma ci sta pareggiare col Torino e perdere con la Roma. Venivamo da un periodo ottimo, ma non ha mai spostato la nostra dimensione.Se usciamo dal nostro binario diventiamo vulnerabili, ai miei calciatori chiedo tanta umiltà"."Sì, sono d'accordo, lo Spezia è una squadra fisica e tecnica. Chiaramente bisogna mettere dentro tutte le componenti senza lasciare nulla al caso. Domani il coefficiente di difficoltà sarà altissimo".