A pochi minuti del fischio d'inizio della partita tra Verona ed Empoli, il tecnico dei toscani, Paolo Zanetti, ha parlato così a Sky Sport: "Parisi? Sono molto contento di lui, abbiamo puntato su di lui anche per la prossima stagione. Ogni giorno migliora e oggi ha la possibilità di mettersi in mostra. Salvezza raggiunta? Noi guardiamo a noi stessi, anche perché penso sia giusto mantenere una certa regolarità in campionato. Noi pensiamo a migliorarci ogni giorno con la nostra mentalità, poi è ovvio che oggi abbiamo una squadra che ce la metterà tutta perché si deve salvare”.