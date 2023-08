L'allenatore dell'Empoli, Paolo Zanetti, in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Verona, ha parlato del nuovo acquisto Stiven Shpendi: "Penso che in futuro sarà un grande centravanti, moderno, che attacca gli spazi, che ha grandissima velocità e buona tecnica. Si deve strutturare fisicamente per reggere il duello, ma è giovane e deve fare il suo percorso. La velocità che ha lo rende utile anche sugli esterni in caso di bisogno. Penso che l'Empoli abbia preso un ragazzo di grande prospettiva