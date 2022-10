Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Monza: "Una vittoria importante, con il peso che aveva per noi c'era d'entro un aspetto emotivo, siamo stati un po' tesi ma abbiamo messo in campo grande cuore".



PARTITA SOFFERTA - "Normale che ci piace fare delle partite diverse ma di mezzo c'era anche l'avversario. Abbiamo comunque creato5-6 occasioni importanti, di cui almeno tre incredibili. Questo pesa perché poi arrivano i fantasmi dove non si riesce a chiudere le partite. Il Monza in questo momento ha una condizione psicofisica incredibile."



POCO CINICI - "Penso faccia parte dell'esperienza che non abbiamo, della malizia che non abbiamo ma ci deve essere una crescita perché poi sull'1-0 certe volte si possono compromettere le partite."



SU VICARIO - "Se non è il più forte è tra i più forti. Un ragazzo anche molto umile ma in realtà sa di essere forte, questo mix di bravura e umiltà lo porterà lontano.





SU TORINO-JUVE - "Per quella città è una partita speciale, una gara diversa dove conta il risultato ma anche il campanilismo, è un derby da vedere e da vivere, ho avuto la fortuna di giocarlo."