L'allenatore dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Verona: "Intanto abbiamo solo un giorno per prepararla, ieri è stato dedicato al recupero. Non ho indicazioni particolari, la squadra sta abbastanza bene. Anche gli avversari hanno la stessa difficoltà".



SUL VERONA - "Il Verona è forte e ha individualità importanti. Mi aspetto una sfida maschia, intensa, dove vincere i duelli sarà importante. Per noi è l'occasione giusta per cercare la vittoria".



SULLA SQUALIFICA - "L'ho vissuta male, perché amo stare vicino alla squadra. Sono stato squalificato perché ho avuto un eccesso di generosità in un momento difficile e non sono stato lucido. Non deve accadere più. Baldanzi ha confermato ciò che avevo detto prima della partita: ha dimostrato grandi capacità, bisogna essere bravi nei tempi e cauti ma ha il futuro assicurato".



LA DIFESA - "Mi aspettavo qualcosa di più dai cambi, dovevano alzare il livello della brillantezza. Fino al 70esimo la squadra aveva giocato bene, anche i numeri lo dicono. La difesa sta diventando un punto di forza, ora dobbiamo essere concreti offensivamente".