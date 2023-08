Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monza in trasferta, il tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato così: "Akpa Akpo? Non aggiungo nulla, lo avremmo rivoluto con noi ma ha fatto un'altra scelta. Non lo biasimo, è una sua scelta. Vogliamo gente che sposi questa maglia come fosse una seconda pelle. Va trovato un equilibrio, se la squadra è offensiva, non significa che non si debba difendere. Cancellieri, Cambiaghi, Baldanzi e Gyasi sono calciatori che si spendono anche in fase di non possesso. All'Empoli vanno fatte entrambe le fasi, loro lo sanno. Abbiamo altri centrocampisti che possono ricoprire il ruolo di Akpa".