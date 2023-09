Crolla l'Empoli di Paolo Zanetti, che si arrende per 2-0 alla Juventus, mettendo in fila la terza sconfitta consecutiva. Nel post-partita il tecnico degli azzurri ha parlato ai microfoni di Sky Sport:



LA PRESTAZIONE - "Questa sera non posso che dare meriti ai ragazzi per il sacrificio, la mentalità giusta. Abbiamo fatto un buon gioco e delle buone azioni contro una Juve proibitiva. Ci è mancato l'ultimo pezzo, la finalizzazione."



0 GOL SEGNATI - "Nelle prime due partite abbiamo avuto 13 occasioni da gol, stasera non ne abbiamo avute. Ci è successo anche l'anno scorso di partire in modo deficitario, poi i ragazzi ci hanno portati all'impresa. Ma senza mentalità non si può fare, quindi ripartiamo da qui. Oggi l'ho vista questa mentalità."