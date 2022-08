"Spero rimanga con noi". Così l'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti ha risposto alle voci di un possibile addio di Bajrami, per il quale c'è l'interesse della Fiorentina: "Se per altre squadre sarebbe importante, per noi è fondamentale - continua il tecnico ai microfoni della Rai - E' un giocatore che ho sempre stimato anche da avversario, ora ho la fortuna di allenarlo e spero di farlo ancora. Sa giocare in varie zone del campo, può fare la differenza e ha ancora margini di crescita".