"Non molliamo mai, e c'è tanto lavoro quotidiano". Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, ha narrato così ai microfoni di Dazn il pareggio in pieno recupero (2-2) in casa della Lazio. L'ex allenatore del Venezia ha poi proseguito: "Loro sono forti, le parole però finiscono al 96esimo. Mentalmente siamo stati fantastici. Nell'intervallo ho ricordato alla squadra la figuraccia con la Juve negli ultimi 20 minuti, bisogna alzare il livello. La caduta nell’esultanza? Lo sentirò domani il mal di schiena. Parisi a gennaio non si muove".