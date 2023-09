Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, ha parlato a Dazn dopo il ko contro la Roma: "Io credo che sia doveroso, dopo una prestazione del genere, metterci la faccia. Sono qui per questo, per assumersi le nostre responsabilità. Dispiace per i nostri tifosi, sono venuti qui per sostenerci e l'hanno fatto fino alla fine, il primo pensiero va a loro".



Zero punti e zero gol segnati, state riflettendo su Zanetti?

"Io credo che in questo momento la responsabilità non sia soltanto dell'allenatore: è di tutti, me compreso. Detto questo, è chiaro che ci prenderemo del tempo per riflettere: qualcosa che non sta andando c'è".