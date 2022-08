In conferenza stampa ha parlato l'allenatore dell'Empoli, Paolo Zanetti. Domani sarà di scena il derby con la Fiorentina, ecco le sue parole.



"Sentiamo la partita, è normale. Il bello del calcio sono questi match che tutti sognano di giocare e allenare. Ci siamo preparati bene, contro una squadra forte, ma le motivazioni posso fare la differenza. Con lo Spezia abbiamo fatto buone cose, al di là del risultato, stiamo costruendo qualcosa e dobbiamo essere lucidi e lavorare bene. I ragazzi stanno lavorando sodo per arrivare alle partite sempre più pronti. L'avversario è pericoloso, ma vogliamo essere protagonisti e non spettatori".



"Su Lammers dico che credo sia stato il migliore a La Spezia, ha dimostrato grande tecnica e corso tantissimo. Ha molto margine, bisogna avere pazienza ed essere anche cauti nei giudizi. Ho dei dubbi su chi schierare, farò varie valutazioni, andrà in campo chi starà meglio. Italiano? Uno dei migliori allenatori italiani".