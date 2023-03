L'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Udinese.



VICARIO - "Stiamo provando a fare di tutto per recuperarlo, sarà convocato ma non ho la certezza che scenderà in campo; sarà una scelta dell'ultimo minuto. E' il nostro fuoriclasse, come se al Napoli levassero Osimhen".



CONDIZIONE - "Ci sta mancando la cura dei particolari, dal punto di vista della personalità non posso lamentarmi. Dobbiamo lavorare sui particolari e, ora che giochiamo meno bene, trovare più equilibrio".



OBIETTIVI – “A 10 punti dalla salvezza siamo padroni del nostro destino, siamo dentro il nostro obiettivo primario e non dobbiamo avere paura. Bisogna essere lucidi e intelligenti per capire cosa serve per uscire da questo momento”.



INFORTUNATI – "Non so quando tornerà Destro, spero dopo la sosta. Cambiaghi sta lavorando per la prossima partita, non questa".



SATRIANO – "Verso di lui ho sempre avuto fiducia, è un giocatore importante che può diventare un top player".