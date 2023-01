L'allenatore dell'Empoli, Paolo Zanetti ha dichiarato dopo la vittoria nel posticipo di campionato in Serie A contro la Sampdoria: "Questi sono 3 punti importanti. A tratti siamo stati anche belli, ma non concreti in zona gol. Così la partita è rimasta in bilico e alla fine c'è stato un episodio in cui abbiamo rischiato di pareggiare".



"Vicario è un portiere straordinario, che ha già dimostrato altre volte di fare la differenza. Ma la nostra squadra non è soltanto lui, sarebbe ingeneroso nei confronti di tutti gli altri suoi compagni più che del mio lavoro".