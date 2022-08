Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con la Fiorentina:



"Ero in campo con la squadra e l'arbitro mi ha allontanato. I gol arriveranno, mi porta a casa la prestazione di cuore di questa squadra. queste partite sono importanti, contro una squadra fortissima. Siamo stati cattivi e abbiamo concesso poco alla Fiorentina. Adesso abbiamo mosso la classifica, bisogna continuare a crescere. Mercato? Io alleno i giocatori che ho. Non ci sono offerte per Bajrami, ho grande stima per lui. Non ho mai chiesto nessun giocatore alla società".