Il tecnico dell'Empoli Paoloha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Lecce:"Non esiste un momento dove il risultato non conta e noi lavoriamo per farlo. Normale che dobbiamo guardare anche altro, dare continuità di prestazione. Le prestazioni ci sono state, vogliamo migliorare gli aspetti non ottimali""Le statistiche dopo due partite non hanno senso. Abbiamo fatto due partite diverse, nell'ultima è stato difficile tirare in porta per via dell'inferiorità. Ogni gara ha storia a sé, questo è figlio della tattica e del coraggio che mettono in campo i giocatori""L'insidie in Serie A sono in ogni partita. Il Lecce è in salute, è organizzata, pressa, rende la partita difficile. In uno stadio come il Via del Mare ci vogliono le cosiddette "palle" per andare a fare la partita""Che Zurkowski è fatta me lo state dicendo voi. Sarebbe importante per noi e la sua voglia e la volontà di vestire questa maglia. Il cuore e la mente devono essere tinti d'azzurro, è un giocatore che ci tiene a venire perché si sente questa maglia cucita addosso""Ci sono dei ballottaggi, anche dal punto di vista fisico. Il gruppo è abbastanza omogeno, molti come Satriano, Haas e Grassi si stanno allineando""Baldanzi per me è un potenziale fuoriclasse, bisogna avere anche il coraggio di buttarlo dentro. La mia fortuna è allenare giocatori come lui. L'impegno mi è piaciuto, quello che c'è stato si può migliorare naturalmente, ma deve essere la squadra a far sì che i singoli riescano a esprimersi""Per me è pronto, è un ragazzo molto freddo che sa gestire le emozioni e che può fare una carriera importante. Ora ha la possibilità di dimostrare e non c'è niente di meglio per lui giocare domani. Le sue motivazioni sono a mille, sa che gli è concesso sbagliare ma deve farlo il meno possibile. Deve andare in campo e semplicemente saper fare quello che deve"