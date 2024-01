Empoli, Zurkowski è tornato a casa: l'altro Zielinski che gioca a fare il bomber

Fausto Vassoney

Szymon Zurkowski è tornato a casa. Il centrocampista polacco dell'Empoli, protagonista con una splendida tripletta nella vittoria sul Monza, sembra tornato ad esprimersi sui livelli a cui lo avevamo potuto ammirare nella sua precedente esperienza al Castellani. Protagonista di due parentesi poco felici prima a Firenze e poi a La Spezia, il polacco si è ripreso subito la stima della piazza, con una prestazione da incorniciare che non solo rilancia il giocatore agli occhi di tutti, ma dà una sterzata all'Empoli nella rincorsa alla salvezza.



CAPOCANNONIERE - Un impatto devastante quello di Zurkowski dopo il suo approdo a Empoli in questa finestra di mercato: sono bastate due partite per mettere a segno ben 4 gol (ne aveva segnato uno al ri-esordio contro il Verona), ma soprattutto per prendersi la vetta della classifica marcatori della sua squadra. Una classifica che vede al secondo posto Caputo con 3 gol e che - alla luce della poca produzione offensiva della squadra toscana in questa prima metà di stagione - conta solo altri 5 nomi, tutti con un solo gol segnato: Fazzini, Kovalenko, Cancellieri, Baldanzi e Gyasi.



SOLO AD EMPOLI - Le prestazioni di Zurkowski nei primi due match di questa sua nuova esperienza a Empoli stridono un po' con il suo recente passato, fatto di difficoltà e scarse gioie sotto porta. Nessun gol a segno nella sua ultima esperienza allo Spezia, così come è vuota la lista delle sue marcature in maglia Fiorentina. Con l'Empoli, invece, la storia è diversa: tre reti nella stagione di rodaggio in Serie B e 6 sigilli nella stagione 21/22 in Serie A. Lo dicono i numeri, Zurkowski a Empoli sta bene. Basti pensare che prima del gol col Verona, la sua ultima rete ufficiale risaliva addirittura al 1° maggio 2022, durante un Empoli-Torino.



L'ALTRO ZIELINSKI - Tra le caratteristiche distintive di Zurkowski, spicca una buona abilità nel fraseggiare in spazi stretti. Una caratteristica che ricorda neanche tanto vagamente un altro centrocampista polacco, anche lui passato da Empoli: Piotr Zielinski. Lui che con quella maglia ha messo in tutto in tasca 66 presenze, 5 gol e 7 assist prima di passare al Napoli. Se per Zielinski il passaggio in una squadra più blasonata era servito a consacrarlo, Zurkowski non è invece stato bravo a sfruttare le occasioni con la Fiorentina (era rientrato a Firenze dopo la fine del primo prestito a Empoli). Per lui la casa è una. E la tripletta con il Monza ne è la chiara dimostrazione.