Empoli, Zurkowski: 'Non mi aspettavo la tripletta, la dedico a mio figlio'

Szymon Zurkowski si prende la scena nella sfida vinta contro il Monza, grazie a una fantastica tripletta. Intervistato a Dazn nel post partita, il centrocampista ha parlato così:



LA TRIPLETTA - "Volevo segnare ma non mi aspettavo la tripletta, è la prima in carriera. La dedico a mio figlio".



CLASSIFICA - "Vogliamo vincere tutte le partite, dobbiamo giocare con questo spirito. Il mister non deve dire tanto, sappiamo qual è la nostra situazione di classifica".