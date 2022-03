. Si dice che nel calcio i numeri contano fino ad un certo punto, ma spesso raccontano le cose stanno. Nel caso dell’Empoli, parlando degli ultimi 3 mesi,, 5 pareggi e 6 sconfitte Nel 2022 solo 10 reti segnate e ben 19 incassati.. Ciò che sta tenendo l’Empoli in una posizione di classifica ancora serena, nonostante il trend molto negativo, è il, e il passo parecchio a rilento delle inseguitrici. Infatti, nonostante i soli 5 punti conquistati nel nuovo anno,, un bottino che a 10 giornate dalla fine è sicuramente da considerare invidiabile., perchè la squadra, oltre che stanca e non brillante, sembra anche meno affamata di qualche mese fa. Meno decisa nel lottare e nel cercare il risultato attraverso il gioco.Facendo una mezza battuta, forse Andreazzoli sarà soddisfatto, almeno in parte, di quanto fatto dalla sua squadra. In conferenza di presentazione della partita infatti, il tecnico aveva rivelato che avrebbe barattato la vittoria con una brutta prestazione: l, ma il risultato positivo, a fronte delle sconfitte di Venezia e Cagliari (rispettivamente a -10 la prima, ma con una partita da recuperare, e -7 la seconda) sì. Quella vista nella Marassi rossoblù è stata forse peggio della performance “ammirato” in quella blucerchiata giusto un paio di settimane fa.e in grado di rendersi pericolosa solamente con due conclusioni da fuori. La cosa suona davvero strana, perché. Oggi è clamorosamente mancata, anche per merito di un Genoa che, nella nuova veste disegnata da Blessin, è diventata una squadra tatticamente atleticamente interessante.; mai e poi mai Andreazzoli avrebbe inserito Tonelli per difendere lo 0-0. Testimonianza della difficoltà della squadra, che però deve darsi urgentemente una scossa per