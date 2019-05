Dopo 37 giornate di campionato il paziente è ancora vivo e vegeto e per il funerale, qualora ci sarà da celebrarlo, c’è da aspettare almeno un’altra settimana. Con quella inflitta al Torino ieri al Castellani sono diventate tre le vittorie consecutive ottenute dagli azzurri: un ruolino da Scudetto (solo Milan e Napoli hanno fatto lo stesso), che ha permesso alla banda di Andreazzoli di uscire dalla zona retrocessione e di essere, a novanta minuti dalla fine del torneo, padrona del proprio del destino. Con tre punti nell’ultima giornata, infatti, gli azzurri chiuderebbero il proprio campionato a 41, salvi senza dover dipendere da nessun altro risultato. Il problema dei toscani è che il prossimo e decisivo impegno sarà a San Siro contro l’Inter, che sarà costretta a vincere se non vuole rischiare di essere rimontata dal Milan e dire addio ai sogni Champions. La squadra di Spalletti non sta affrontando un buon momento, mentre l’Empoli ha gamba e soprattutto entusiasmo. Pur facendo la partita perfetta però, un pareggio o anche una sconfitta a Milano, visto il valore dell'avversario, sono risultati da mettere in conto. Ecco allora che, in quel caso, bisognerebbe sperare in un certo tipo di risultato in arrivo dall’unico campo che interesserà agli azzurri: il Franchi di Firenze, che ospiterà la sfida tra Fiorentina e Genoa, le altre due formazioni invischiate come l’Empoli nella lotta per non retrocedere. La classifica recita: Fiorentina 40, Empoli 38, Genoa 37. I viola rischiano di meno, perchè per retrocedere dovrebbero perdere in casa con il Grifone e l’Empoli dovrebbe fare risultato pieno a Milano. A Montella per salvarsi basta un pari, risultato che accontenterebbe anche il Genoa, salvo in virtù degli scontri diretti a favore, qualora l’Empoli perdesse al Meazza. Ecco perché per gli azzurri non è il caso di fare calcoli. La squadra di Andreazzoli è in salute, ha preso fiducia, trovato un’energia e una compattezza forse mai viste in stagione. Anche se il divario tecnico è ampio, questo Empoli può battere questa Inter. E per farlo dovrà scendere in campo con coraggio, giocando per i tre punti, perchè il pareggio potrebbe anche non bastare.