Andreazzoli ha proprio ragione. Ogni partita, a prescindere la risultato, rappresenta il tassello di un percorso, un’occasione per imparare e migliorare qualcosa. Il tecnico lo ribadisce dopo ogni partita, ma quella che sembra una frase di circostanza utile per esaltare una vittoria o giustificare una sconfitta, è in realtà il racconto della sacrosanta verità.. Prima di ieri infatti gli azzurri avevano sempre perso quando si erano trovati ad inseguire. Anzi,. Ecco,riuscendo a ribaltare una sconfitta che non avrebbe meritato affatto. La partita nel complesso è stata equilibrata: il Sassuolo ha espresso il suo calcio sfiorando più volte il raddoppio, così come gli azzurri sono andati vicinissimi al pari (tiro al volo di Henderson salvato sulla linea da Ferrari).e di crederci fino in fondo.Soprattutto,. Primo su tutti merita un grande applauso: giocatore ancora in cerca di una continuità di prestazioni, ha dimostrato come al solito grande generosità,Sua infatti l’imbucata alle spalle della difesa che costringe Chiriches al fallo da rigore. Benissimo anche, a cui sono bastati 10’ e pochissimi tocchi per scaraventare in rete un assist al bacio di Henderson. Preziosi anche gli ingressi di, fondamentali nell'aggiungere equilibrio e dinamismo alla fase difensiva azzurra. Adesso la classifica si fa interessante:, ma è evidente che la strada sia ancora lunga e che sia necessario proseguire il processo di crescita intrapreso dalla formazione azzurra. Prima della sosta ci sarà quello che ad oggi va considerati a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza:ma che farà di tutto per non sprofondare ulteriormente e accorciare la già importante distanza di 7 punti dai toscani. Un’altra partita il cui valore va oltre i tre punti in palio, in cui gli azzurri dovranno necessariamente cercare di sfatare l'inspiegabile tabù dello stadio di casa.