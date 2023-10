È curioso come in un momento in cui i numeri del presente siano tutti completamente avversi all’Empoli, i numeri del passato in un certo senso possano in qualche modo concedere una chance agli azzurri in un’altra sfida sulla carta proibitiva. Non parliamo tanto dei precedenti tra gigliati ed empolesi al Franchi (in 14 sfide due successi azzurri e 5 pareggi), quanto piuttosto dello storico di Andreazzoli proprio contro i viola. Quella di lunedì sarà la sesta volta in cui il tecnico di Massa affronta la Fiorentina e la statistica è clamorosa: 4 vittorie e una sconfitta. Due sulla panchina dell’Empoli (1-0 nel maggio 2019 e 2-1 nel novembre 2021 sempre al Castellani); una su quella del Genoa (vinse contro Montella 2-1 al Ferraris, era il settembre 2019); l’altra addirittura 10 anni fa quando Aurelio sostituì Zeman alla guida della Roma e fece in tempo a sbancare il Franchi per 1-0 (stagione 2012/2013). Italiano invece ha perso solo una volta contro l’Empoli (il 2-1 del 2021 citato pocanzi), vincendo due volte e pareggiando una.Andreazoli dunque sa come si può battere la Fiorentina, ma questa è l’unica sensazione a cui si può aggrappare la squadra azzurra, per pensare di uscire dal derby con un risultato positivo. Oggi infatti quella di Italiano è una delle squadre più in forma del campionato, reduce da una vittoria stratosferica sul campo del Napoli campione d’ Italia. Alla terza stagione alla guida dei gigliati, il tecnico ex Spezia sembra davvero raggiunto una maturità tecnica di alto livello e la squadra ha seguito in questi anni la crescita del suo allenatore. Non a caso ora si trova terza in classifica, a pari punti della Juve e a -2 dall’Inter. Ecco perchè se l’Empoli vuole provare a uscire dal Franchi imbattuta, dovrà giocare una partita senza imperfezioni. La squadra viola ha tecnica e grande qualità nel palleggio, ma soffre il pressing e rischia molto: punti deboli che combaciano con le idee di Andreazzoli, che però deve insegnare alla sua squadra ad essere concreta e continua in tutti i 90’. Vedremo se con la sosta e la possibilità di lavorare su determinati meccanismi, seppur a ranghi ridotti visti i tanti assenti per le nazionali, già da lunedì sera si inizieranno a intravedere quei miglioramenti che il tecnico dice di poter raggiungere.