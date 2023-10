Dire che la partenza dell’Empoli in questo campionato sia stata in salita, è dire poco. Un piccolo alibi a cui aggrapparsi però, francamente c'è: il calendario non è stato assolutamente favorevole. Dopo le prime due giornate (Verona in casa e Monza a domicilio), c’è stato in sequenza il trittico di big Juve, Roma Inter; poi la Salernitana (vittoria), Bologna (sconfitta), Udinese e Fiorentina (4 punti pesanti) e ieri l’Atalanta. Insomma, anche a pieno regime e nelle migliori condizioni possibili, dare continuità di risultati e prestazioni sarebbe stato obiettivamente complicato. Figuratevi per una squadra che ha cambiato l’allenatore e che sta lavorando per trovare un nuovo modo di pensare e sviluppare calcio. Andreazzoli è partito bene, con 7 punti raccolti in sole 5 gare; ieri sera però ha dovuto fare i conti con un altro pesante k.o., uno 0-3 senza storia in cui gli azzurri hanno fatto obiettivamente fatica. Va detto però che di fronte avevano una squadra davvero forte. La formazione di Gasperini ha dominato nettamente, sfoggiando quella che in molti hanno dipinto come la miglior prova stagionale della Dea. L’Empoli non è stato neanche lontano parente di quello vivo, frizzante e spietato visto a Firenze appena 8 giorni fa, ma l’Atalanta ha giocato una partita di alto spessore. Più bravi in fase difensiva, più precisi nella gestione della palla, più cattivi e determinati nei tagli dentro l’area di rigore.Sul match obiettivamente c’è da dire poco: l’Empoli ha sofferto i nerazzurri in tutti i settori del campo e praticamente mai si è reso pericoloso. Non era questa la gara in cui la squadra di Andreazzoli doveva dimostrare di essere guarita, per cui non resta che voltare pagina e guardare avanti. Perchè la prossima sì che invece è una partita in cui l’Empoli deve dare risposte, concrete e decise. Lunedì, ancora di lunedì, è infatti in programma la trasferta al Benito Stirpe, ospiti di una delle squadre rivelazione di questo inizio campionato: il Frosinone. E se fino al 71’ della sfida con Cagliari ci poteva essere la sensazione che la squadra di Di Francesco potesse sentirsi in qualche modo appagata dall'ennesima impresa, i 4 gol subiti in poco più di 25’ dai rossoblu che hanno ribaltato una partita chiusa sul 3-0 al 70’, hanno cambiato completamente lo scenario. Il Frosinone, ferito e arrabbiato, aspetterà l’Empoli per rimediare al danno fatto. Gli azzurri sono chiamati stavolta sì a dimostrare di essere sulla via giusta. Soprattutto, non possono permettersi di lasciare per strada altri importanti punti in scontri diretti. Mancherà Maleh squalificato, unico giocatore difficilmente sostituibile a centrocampo: ad Andreazzoli il compito di trovare una soluzione alternativa senza compromettere gli equilibri della squadra.