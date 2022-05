. Sembra di essere tornati a un anno fa, quando, proprio di questi tempi, veniva messa in discussione l’unica situazione che sembrava essere già definita. I contorni sono ovviamente diversi, così come le valutazioni da fare.. Se Corsi vorrà ancora puntare sulla filosofia delle ultime stagioni, cercando di proporre un calcio propositivo, con un’identità offensiva, ben marcata e messa in campo contro qualunque avversario, c’è ragione di credere che il tecnico di Massa possa restare anche un altro anno., cercando di non smantellare la squadra in tutte le sue componenti per cercare di far ripartire il tecnico da una base solida.. Giocatori come Vicario, Marchizza, Benassi, Cutrone, Pinamonti sono già certi al 100% di partire. Con le valigie in mano ci sono anche Fiamozzi, La Mantia e Stulac. Qualche dubbio su Luperto e Verre, mentreProprio la questione tecnica potrebbe rappresentare la chiave di volta di una possibile separazione. Del restoe bisogna capire se il tecnico avrà voglia di avviare un’altra rifondazione. Poi ci sono le possibili valutazioni da parte della società. La prima riguarda i risultati: è vero, l’Empoli si è salvato con relativa tranquillità e ha concluso una stagione epica fatta di vittorie da libro dei ricordi., praticamente un intero girone. Per carità, era stato messo fieno in cascina nel girone di andata, le rivali azzurre si sono pestate i piedi a vicenda e il fatto che per salvarsi alla Salernitana siano bastati 31 punti () testimonia la bassa qualità del campionato.. Il secondo aspetto riguarda invece l'approccio della squadra. In due campionati di A con Andreazzoli. Cifra che, si vocifera negli ambienti empolesi, non vada proprio a genio al presidente Corsi. In attesa di capire gli sviluppi (a breve avverrà un incontro tra le parti), già stanno spuntando i nomi dei nuovi possibili tecnici. Su tutti ispira molto quello di Paolo Zanetti, ex giocatore azzurro e già nella testa del presidente prima dell’arrivo di Dionisi.