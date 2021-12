senza tirare in porta. Un’impresa che era riuscita anche agli azzurri giusto 10 giorni fa (che però avevano espresso il loro calcio facendo il possibile per vincere) e che quindi in un certo senso annulla sia il jolly pescato da Andreazzoli al Maradona sia il pareggio ottenuto nello scontro diretto proprio a Spezia pochi giorni fa., brava e fortunata nel portare a casa una vittoria che l’allontana in maniera significativa dalla zona retrocessione. Delle altre solamente il Genoa ha rosicchiato un punto ai toscani, ma. Difficile immaginare a inizio anno una chiusura di 2021 con questa classifica. Non solo per la distanza accumulata dalla zona retrocessione, ma perchè: e tra queste c’è anche quella di Andreazzoli, solamente a -5 dal settimo posto, che vale la Conference League, oggi occupato dalla Fiorentina., che hanno costruito e messo in campo una squadra con un filosofia chiara e precisa., perché il ritorno sarà duro e molto più complicato per l’Empoli: l’obiettivo però (la salvezza, è indispensabile ribadirlo) è lì a un passo, o meglio a 4-5 vittorie da ottenere in un girone intero., dove l'Empoli ha perso la seconda delle ultime 10 gare ufficiali.: nel primo tempo hanno incassato due tiri che sono valsi altrettante reti dei rossoneri e sul secondo c’è la netta responsabilità di Vicario. Nella ripresa Bajrami ha fallito il colpo del pareggio stampando un destro potente sulla traversa da ottima posizione; nella metà campo azzurra il passaggio sbagliato di Luperto si è trasformato nella punizione che ha permesso a Florenzi di siglare il 3-1. Bruttino anche il gol del 4-1, nato da un rimpallo tra due difensori azzurri con la sfera raccolta e scaraventata in rete da Theo Hernandez.. Resta però un’altra prestazione importante, di enorme intensità e sacrificio.con ordine, ripartire e sfruttare al massimo ogni occasione. Inter e Milan lo hanno dimostrato.. Il passo da compiere è relativamente breve. Ma va fatto: con forza, decisione e il prima possibile.