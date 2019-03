Frosinone e Spal in casa, Udinese e Bologna in trasferta. Sono le partite, non in quest’ordine, da cui senz’altro passerà la salvezza dell’Empoli. Scontri diretti in cui gli azzurri devono porsi l’obiettivo minimo di fare punti, senza eccezioni. È evidente però che uscire imbattuti in questi incontri (dando per assodato che vincerle tutte e 4 sarebbe un'ipotesi alquanto ambiziosa), non sarebbe sufficiente per garantirsi la permanenza nella massima serie. Da qui alla fine mancano infatti 12 gare e pensare di non fare punti in nessuna delle altre otto sarebbe equivarrebbe alla condanna. Il problema dell’Empoli è che tolti i 4 scontri diretti sopra citati, le altre otto partite sono tutte contro avversarie che stazionano nelle parte sinistra della classifica. Lunedì sera c’è la sfida alla Roma, poi la fondamentale partita con il Frosinone in casa. Subito dopo la doppia sfida alle prime della classe, Juve a Torino e Napoli al Castellani. Successivamente doppia trasferta con Atalanta e Udinese, per arrivare gli incroci con Spal (in casa) e Bologna (trasferta).

Il calendario dei prossimi due mesi mette di fronte all’Empoli 4 sfide sulla carta alla portata e 4 sicuramente fuori portata: intanto perché tre di queste (Roma, Juve, Atalanta) saranno in trasferta, in secondo luogo perché gli azzurri fino ad oggi hanno dimostrato di non avere la forza di fare risultati a sorpresa contro squadre ben più quotate (va citata la vittoria con l’Atalanta del 25 novembre, ma i nerazzurri non erano ancora del tutto usciti dalla crisi che li ha investiti ad inizio stagione). Pensare di salvarsi solo facendo punti negli scontri diretti è fin troppo ottimistico, per cui gli azzurri dovranno trovare energie finora rimaste nascoste. Per quanto riguarda il livello di difficoltà, ci sono invece grosse incognite sulle avversarie che chiuderanno il campionato dell’Empoli: in ordine Fiorentina, Sampdoria, Torino e Inter. Dato per scontato che i nerazzurri resteranno in corsa per la Champions fino alla fine, a seconda di come prosegue il campionato le altre tre avversarie potrebbero anche non avere più obiettivi. Al momento sono invece tutte in corsa per un posto in Europa, ma da qui a due mesi la situazione potrebbe cambiare e gli azzurri avrebbero l’occasione di giocarsi le ultime chances salvezza contro avversari con scarse motivazioni.