. Mentre l’anno scorso gli azzurri avevano superato due turni e messo paura all’Inter negli ottavi di finale, quest’anno la squadra di Zanetti si è fatta sorprendere dalla Spal nel primo match ufficiale della stagione.: non è la prima volta che gli azzurri escono al primo turno di questa manifestazione la cui formula continua a destare perplessità. Anzi, quando è capitato in passato la stagione è stata comunque positiva.: manovra lenta e poco movimento senza palla., cosa che invece la squadra di Andreazzoli l’anno scorso aveva dimostrato di avere fin da subito. Ad ogni modo l’Empoli il gol l’aveva trovato: merito di, appena arrivato dall’Atalanta e subito in grado di fare la differenza e mettere in crisi la difesa ferrarese con i suoi strappi e le sue accelerazioni. Purtroppo però. Incassare in quel modo due gol da una squadra di categoria inferiore, lascia infatti qualche preoccupazione.In ogni caso siamo al sei d’agosto, l’Empoli ha appena perso una certezza come Viti e la squadra resta tutto sommato un cantiere aperto: mancano soprattutto le soluzioni da panchina, ma va detto che, in grado di sfornare giocatori pronti per esordire ai massimi livelli e dimostrare sin da subito di saperci stare. Oltre a Cambiaghi, a livello individuale è andato bene Bajrami, che nonostante la poca precisione al tiro è stato comunque il più pericoloso, sempre in grado di liberarsi per andare alla conclusione svariando su tutto il fronte offensivo. Bene anche Marin, meglio da mezzala che da regista, che ha le capacità di diventare il leader del centrocampo azzurro (magari in attesa di Zurkowski i cui muscoli servirebbero come il pane).: l’ex Genoa è stato cercato molto dai compagni, ma, spesso anticipato o in fuorigioco, non è andato oltre qualche comoda sponda. Hanno deluso i terzini: sia Parisi che Stojanovic hanno commesso ingenuità e leggerezze a cui non eravamo abituati. Prestazioni sicuramente figlie del gran caldo e di una condizione atletica ancora decisamente work in progress.