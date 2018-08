È stato uno dei nomi più chiacchierati dall’inizio di questa sessione estiva di calciomercato. Dopo oltre un mese di tira e molla, di accelerazioni e frenate improvvise, la trattativa per portare Leonardo Capezzi a Empoli si è finalmente sbloccata e il giocatore sarà presto a disposizione di Aurelio Andreazzoli. L’ufficialità ancora non è arrivata, ma di fatto mancano solo le firme. Capezzi rappresenta il profilo del giocatore che i dirigenti azzurri hanno cercato nell’arco di questa finestra di mercato, ovvero un centrocampista centrale con le doti di regista che abbia le qualità per far partire la manovra. Un compito non da poco nelle idee tattiche Andreazzoli, che in Serie B l’anno passato ha potuto contare sulle prestazioni di Michele Castagnetti, capace, insieme a Krunic, Zajc e Bennacer, di fare del giro palla a metà campo il marchio di fabbrica del gioco azzurro. Rispetto all’ex Spal (dirottato da qualche settimana alla Cremonese), Capezzi ha già alle spalle un anno da protagonista nel ruolo nella massima serie con il “Crotone dei miracoli” di Davide Nicola. Non un nome in grado di far palpitare il cuore dei tifosi e far impennare le vendite di abbonamenti, ma sicuramente un giocatore funzionale al gioco del mister toscano e soprattutto un giovane di buona prospettiva (classe 1995) voglioso di affermarsi nel massimo campionato.

Resta da capire se l’acquisto di Capezzi, per il quale è servita una lunga trattativa che ad un certo punto sembrava vicina ad arenarsi definitivamente, rappresenti il via libera per la cessione di Krunic al Torino, altra operazione in ponte da diverse settimane. Tra tutti i calciatori in rosa il centrocampista bosniaco è senza dubbio quello che ha più mercato: un talento ancora non del tutto espresso che in una squadra con maggior talento potrebbe esplodere definitivamente e diventare un buon giocatore di Serie A. Motivo per il quale Walter Mazzarri lo vorrebbe nel suo centrocampo a Torino. La sensazione è che l’Empoli aspettasse di chiudere almeno un’operazione in mezzo prima di lasciarlo partire e stando alle ultime indiscrezioni la trattativa è molto vicina alla chiusura. Da un lato fa piacere per il giocatore, che merita senz’altro un avanzamento di carriera e i granata in questo senso rappresentano un ottimo step; dall’altro ci sarebbe piaciuto vedere come Zajc, Krunic e Bennacer se la sarebbero cavata insieme in Serie A, contando pure sull’innesto di Capezzi. Se Krunic dovesse partire direzione Torino, Acquah potrebbe invece compiere il percorso inverso. Si tratterebbe di un ottimo sostituto, un giocatore di spessore e di grande esperienza vista la sempre giovane età (classe ‘92 con oltre 100 presenze in Serie A), che potrebbe portare quei muscoli che oggi mancano nella mediana azzurra.