Se non è, decisamente avara di movimenti, poco ci manca.: arriva in prestito da Wolverhampton, società inglese che appena due anni fa l’aveva prelevato dal Milan per 18 milioni di euro, dopo 27 gol in 90 presenze con i rossoneri. Quello che però poteva trasformarsi in un importante avanzamento di carriera, si è rivelato in realtà un clamoroso stallo: in due stagioni Patrick ha indossato tre maglie diverse (Wolves, Fiorentina e Valencia), collezionando 69 presenze ma segnando solamente 8 gol, nessuno nella stagione 2020/2021.: in Serie A vanta 93 gettoni e 17 gol, in Europa League 10 gol realizzati in 28 presenze, in Nazionale 25 presenze e 11 reti con l'Under 21. Insomma, si tratta del profilo giusto per l’Empoli, la piazza ideale per un calciatore che ha bisogno di ritrovare fiducia e scrollarsi di dosso un po' di pressioni. Le premesse sono buone, perchè appena atterrato all’aeroporto di Pisa l’ex Milan si è detto carico e voglioso, testuali parole, “di scendere in campo e mangiare l’erba”.: sono infatti arrivati anchedallo Spezia, difensore centrale kosovaro, nell’operazione che ha portato Nikolaou e Mraz in Liguria;dal Lecce, centrocampista scozzese che aveva vestito la maglia azzurra da gennaio ad agosto 2020; edal Napoli, anche lui pronto per la seconda esperienza in Toscana dopo l’annata trionfale della promozione in Serie A, proprio sotto la guida di Aurelio Andreazzoli. La squadra che affronterà il quattordicesimo campionato di Serie A comincia dunque a delinearsi, ma non è finita qui. La società sta infatti lavorando per altri due acquisti: uno sicuramente in attacco, dove, vista la partenza di Moreo direzione Brescia, è sempre calda la pista che porta a; e l’altro potrebbe essere in difesa, conpronto a tornare nella società che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio. Parlando di campo, domenica gli azzurri sono attesi dal primo test ufficiale della stagione, l’esordio in Coppa Italia contro il Vicenza. Difficilmente vedremo in campo tutti i nuovi acquisti (qualcuno di fatto deve ancora essere ufficializzato), ma sicuramente Andreazzoli schiererà la miglior formazione possibile, prova generale per lo start in Serie A previsto sabato 21 contro la Lazio.