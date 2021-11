Se a fine agosto mi avessero detto che. Specie dopo l’inizio di campionato che aveva fatto ben intendere le gerarchie () di Andreazzoli e soprattutto dopo che il campo aveva dato le prime confortanti conferme dopo la grande stagione disputata da entrambi in Serie B:, buona prestazione con tanto diper l’assalto alla salvezza. Calcio d’agosto. Già, perché nell’evoluzione che il tecnico di Massa sta facendo compiere a squadra e giocatori, delineando una ben precisa idea di calcio dove tutti sanno cosa fare a prescindere da chi scenda in campo,. A fare la differenza sono state le prestazioni sul campo, negative per entrambi eccezion fatta per i due episodi sopracitati., sia nella vittoria a Sassuolo che nel pareggio in casa con il Genoa, dove per ribaltare lo svantaggio Andreazzoli si è affidato agli ingressi di Cutrone, Zurkowski e Parisi. Due panchine pesanti che però, visti gli ottimi risultati della squadra, non hanno fatto poi così tanto rumore.. Dopo 4 gare consecutive da titolare, nelle ultime 8 l’attaccante autore di venti gol nello scorso campionato cadetto ha giocato solo 83’, spalmati nelle sconfitte con Roma e Inter. Per lui all’attivo un solo gol e tante insufficienze in pagella. Più lineare, almeno fino a due settimane fa, il rendimento di Nedim Bajrami, sempre coinvolto da Andreazzoli anche solo per uno spezzone in tutte le prime dieci giornate di Serie A. Proprio come Mancuso però,: il successo sul Bologna e la sconfitta per mano dell’Inter.. Andreazzoli sta chiedendo alla squadra un grande pressing, tanto movimento su tutti i lati del campo e un continuo scambio di posizioni tra mediani e trequartisti. Non a caso stanno trovando molto spazio giocatori duttili come Di Francesco, Henderson, Haas e Zurkowski che riescono a intercambiarsi senza difficoltà. Bajrami invece è un giocatore che tende molto ad allargarsi (nasce infatti esterno, poi grazie a Dionisi è diventato trequartista) che ha bisogno di spazi per liberare la sua velocità: caratteristiche eccellenti in fase di contropiede. In avanti Andreazzoli ha scelto la fisicità e la voglia di imporsi di Pinamonti, spesso capace di tenere impegnate da solo le difese altrui e di giocare molto bene con i compagni, anche spalle alla porta.al quale può anche bastare una sola palla per modificare le sorti di una gara,. Se per Bajrami c’è la sensazione che alla lunga possa trovare spazio e tornare ad essere protagonista,. Non a caso proprio nelle ultime ore si è fatta insistente la voce di un suo possibile trasferimento al Monza, disperatamente alla ricerca di un bomber che possa risollevare le sorti di una stagione che per i lombardi si avvia ad essere nuovamente deludente.