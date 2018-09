Il calcio è davvero strano. Nelle gare precedenti alla sfida contro il Milan, l’Empoli aveva sicuramente raccolto meno di quanto avesse seminato. Aveva fatto il pieno di complimenti e bel gioco, ma era rimasta a secco di punti e vittorie. Ieri sera al Castellani, contro un buon Milan, colpevole “solamente” di non aver chiuso la partita quando ne ha avuto l’opportunità, la squadra di Andreazzoli ha portato a casa un punto immeritato, forse anche insperato, che però premia la capacità di soffrire e di resistere fino alla fine all'assedio dei rossoneri. Stavolta la dea bendata non ha voltato le spalle agli azzurri, come ad esempio era successo con Chievo e Lazio. Ieri sera la sorte ha strizzato l’occhio ad Andreazzoli, permettendogli di portare a casa il massimo a cui potesse aspirare viste le condizioni, le tante assenze e l’andamento della partita. L’Empoli ha subito molto, soprattutto nella ripresa, ma il Milan non ha saputo darle il colpo di grazia, pagando carissimo uno dei pochi errori commessi in fase di disimpegno. Gli azzurri invece sono stati cinici, capitalizzando al massimo una delle tre occasioni (assieme alla parata di Donnarumma su La Gumina e al palo di Caputo) avute in tutti i novanta minuti.

i rossoneri non avevano fatto i conti con l'effetto Levan Mchedlidze. L'ingresso dell'attaccante georgiano ha dato quel qualcosa in più agli azzurri, che hanno alzato la pressione e costretto il Milan all'errore. Ed è stato proprio lui a guadagnarsi il rigore poi trasformato da Caputo. Ma soprattutto. L'ingresso dell'attaccante georgiano ha dato quel qualcosa in più agli azzurri, che hanno alzato la pressione e costretto il Milan all'errore. Ed è stato proprio lui a guadagnarsi il rigore poi trasformato da Caputo. Fin qui nulla di così strano, se non fosse che l'ultima presenza in una gara ufficiale di Levan Mchedlidze è datata 23 aprile 2017, giorno in cui l'Empoli aveva espugnato San Siro battendo il Milan per 2-1. Reti di Thiam e, indovinate un po', Levan Mchedlidze. Un gol che in quel momento sembrava poter garantire all'Empoli una salvezza certa, ma da quella gara il georgiano non scese più in campo e l'esito di quella maledetta stagione ce lo ricordiamo tutti. L'anno scorso in B neanche un minuto, in estate il rinnovo a sorpresa. Ora è tornato ed è pronto ad essere la freccia in più nella faretra di Andreazzoli. Dal Milan al Milan, 17 mesi dopo, l'effetto Levan colpisce ancora. Il calcio è davvero strano.