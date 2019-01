Anche se di per sé quello raccolto a raccolto a Cagliari è sicuramente un ottimo punto, che fa classifica e morale, le sensazioni predominanti del giorno dopo sono più di rammarico e amarezza che di soddisfazione. Questo perché fino al minuto 91 l’Empoli la partita della Sardegna Arena l’aveva vinta, ribaltando un risultato che fino al 70’ non le stava dando merito. Ancora e una volta e forse più di altre volte, la squadra azzurra ha dimostrato che per vincere, o quantomeno provarci, deve giocare a calcio. Deve tenere un atteggiamento propositivo, giocando palla a terra con scambi veloci. Per farlo, è necessario schierare più uomini di qualità contemporaneamente, dando loro la possibilità di esprimersi senza doversi concentrare troppo sui compiti difensivi. Ed è così che ieri Iachini ha costruito la sua rimonta: privo di giocatori fondamentali come Bennacer, Krunic e La Gumina, nella ripresa ha tenuto in campo Zajc, Traore e Caputo, inserendo Rodriguez (buono il suo ritorno in campo dopo un anno di stop) e Ucan. Sicuramente un assetto che non può coesistere per più di 30/40 minuti, ma filosofia di gioco azzurra deve rimanere invariata.



Se il gioco offensivo ieri ha soddisfatto, con la squadra capace di trovare per ben due volte la via della rete (una con il gioco degli esterni) senza il contributo di Ciccio Caputo, che già di per sé è una notizia, a deludere è stata ancora una volta la difesa. Non tanto nella tenuta generale, quanto nella incertezze individuali. Protagonista dell’indecisione che ieri ha permesso a Farias di agguantare il pari a tempo scaduto è stato Veseli: il difensore albanese, pur avendo disputato una buona partita, ha commesso un grave errore bucando l’intervento su un pallone che non sembrava di difficile lettura. Nonostante sia reduce da alcune buone prestazioni, il numero 5 azzurro non è nuovo a questo tipo di errori, commessi anche l’anno scorso nella serie cadetta. Arrivati a questo punto della stagione, ogni errore diventa pensate e ogni occasione persa può rivelarsi letale. Per questo è fondamentale che la società si muova velocemente sul mercato e regali a Iachini un difensore affidabile per rinforzare il pacchetto arretrato. Sia per avere più alternativa nelle scelte, visto che al momento i centrali sono 4 (Rasmussen, Veseli, Maietta, Silvestre) e in caso di assenza le scelte sono sempre obbligate; sia per creare ulteriore competizione e mantenere sempre alta l’attenzione da parte tutti.