La prestazione c’è stata, i numeri pure, ma per la prima gioia bisogna ancora attendere., ma con i numeri dalla propria parte. Si dice che nel calcio conta soprattutto il risultato, ma non sempre è così, specie quando una squadra è ancora in rodaggio., cioè una grande facilità di impostare il gioco e palleggiare.. Se si considerano i due tempi, alla fine 3-4 buone occasioni gli azzurri le hanno pure prodotte, senza però mai dimostrare quella sensazione di riuscire a trovare il gol da un momento all’altro. La gara è stata abbastanza aperta nella prima frazione, in cui anche lo Spezia si è sbilanciato per trovare il gol del vantaggio. Una volta trovato, dopo un contropiede nato da un contrasto perso a centrocampo, la squadra di Gotti si è rintanata nella propria metà campo e nella ripresa di fatto non ha mai tirato in porta. L’Empoli ha giocato (70% di possesso palla 11 tiri, oltre 80% di passaggi completati solo nel secondo tempo), ma senza però mettere davvero paura agli avversari.: la cosa però è assolutamente fisiologica, visto che rispetto alla passata stagione il reparto è stato completamente rinnovato e due quarti del pacchetto (Lammers e Cambiaghi) sono arrivati praticamente da una settimana.: fisicamente e tecnicamente il centravanti olandese ha qualcosa in più, qualità che possono consentirgli di essere uno dei protagonisti del campionato, oltre che punto di riferimento dell’attacco azzurro. Viene da qualche annata in cui ha giocato a sprazzi, ma Empoli è la piazza giusta per affermarsi e rilanciarsi (chiedere per info a Pinamonti e Caputo solo per citare i più recenti).: aspetto non banale, soprattutto se si considera che l’intesa è ancora tutta da trovare. Ad ogni modo ieri sera, lui e gli altri uomini offensivi in maglia azzurra (Bajrami compreso) hanno fatto cilecca. Buona invece la prestazione di, bravo a riscattarsi dopo la prova opaca di Coppa Italia. A livello di intensità il terzino classe 2000 ha dimostrato di essere in forma e di poter contribuire con i suoi strappi a ribaltare velocemente l’azione. Da una sua iniziativa infatti è nata l’ultima palla gol del primo tempo prodotta da Destro, uscita di un soffio. Non ha convinto invece: il centrocampista romeno ha toccato molti palloni e completato una percentuale altissima di passaggi, ma non è riuscito a trovare lo spunto per la verticalizzazione o l’assist vincente., mentre sembra essere più a suo agio nella posizione di mezzala. Chissà che questo possa essere uno spunto per muoversi sul mercato (in attesa di capire l’evoluzione delle situazioni i Stulac in uscita e quella di Zurkowski in entrata) per cercare un giocatore più adatto per la posizione di play basso.