. Nonostante la sconfitta però, che nel risultato appare più netta e inesorabile di quanto in realtà sia stata, il 3-1 incassato ieri sera nella prima contro Lazio prende le sembianze di, meglio prima che poi. L'esordio stagionale “morbido” contro il Vicenza infatti non aveva sancito ufficialmente il passaggio di categoria, visto che i veneti disputeranno anche quest’anno il campionato cadetto. Così ci ha pensato la Lazio di mister Sarri a tenere a battesimo degli azzurri, che,. Così gli azzurri si sono subito potuti accorgere che in Serie A non basta partire forte e trovare in contropiede la rete del vantaggio per portare a casa il risultato;, nè consentire a, uno dei giocatori più pericolosi del campionati sulle palle aeree, lo spazio per colpire, né tanto meno la libertà di alzare la testa e impostare a piacimento. L’Empoli comunque ci ha provato, ha fatto la sua partita e nel secondo tempo ha sfiorato più volte il gol che avrebbe accorciato le distanze e magari rimesso in discussione il risultato.(soprattutto davanti, dietro bisogna ancora registrare qualcosa) e le ha fatte vedere contro una delle squadre più forti del campionato:, dall’alto della sua esperienza, spiegare ai tanti debuttanti come gestire i momenti difficili di una partita in Serie A.La nota più stonata di tutta la serata azzurra è stata quella relativa alla prestazione di: grazie ad un suo controllo sbagliato la Lazio ha guadagnato il corner da cui è scaturito il pareggio immediato di Milinkovic. Peraltro il numero 13 azzurro non è stato ineccepibile neanche in quel frangente, visto che ha permesso al serbo di staccare in area piccola. Sul finire di primo tempo ha poi franato goffamente su Acerbi in area di rigore, dopo aver chiamato “mia” mentre si trovava ancora sulla linea di porta. Furbo il 33 laziale a non fermarsi, ingenuo il portiere azzurro a non leggere il movimento dell’avversario., condizionando anche a livello psicologico il morale dei compagni. Ad ogni modo non ci sembra il caso di mettere il croce il portiere classe 1996: una serata storta può capire e siamo sicuri che Andreazzoli lo schiererà nuovamente in campo sabato all’Allianz Stadium contro la Juventus. La società lo ha scelto come primo portiere e al momento non è in discussione. Vero è però che, per cui, visto che si tratta di un portiere forte e affidabile, non è da escludere che qualora rimanesse Andreazzoli possa concedergli qualche chances corso della stagione.