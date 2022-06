Giusto il tempo di far scattare la scorsa settimana un primo campanello d’allarme per un mercato ancora privo di colpi e certezze, che l. Nel giro di una settimana infatti sono stati ufficializzati: 3 calciatori, in particolar modo il centrocampista e l’attaccante, che si candidano subito per una maglia nell’undici titolare su cui Paolo Zanetti proverà a costruire la conferma della categoria. Se l’acquisto di Perisan, che arriva dal Pordenone a titolo definitivo, va a riempire lo slot di 12° (teoricamente come vice Vicario, poi vedremo se il mercato porterà via da Empoli uno dei protagonisti dell’annata appena conclusa),. Destro, che arriva da svincolato, andrà idealmente a ricalcare lo stile di gioco di Thomas Henry, protagonista l’anno scorso in Laguna:. A differenza del francese peròrealizzati con le maglie di Genoa, Siena, Roma, Milan e Bologna.spesso fermato dagli infortuni.per riscattare una stagione che, non solo per colpa sua visto il contributo di 9 gol, l’ha visto sprofondare con il Genoa nella Serie cadetta.Motivazioni che avrà sicuramente anche, arrivato dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Anche in questo caso, nonostante i 26 anni appena compiuti, si parla di un giocatore di grande esperienza. Prima del Cagliari, con cui in due campionati di A ha disputato 73 presenze condite da 3 reti, dimostrando integrità fisica e continuità di rendimento, il centrocampista rumeno aveva infatti giocato nell’Ajax, società che gli ha dato la possibilità di esordire in Champions League. Un percorso di tutto rispetto al quale vanno aggiunte le 41 gare disputate con indosso la maglia della sua nazionale., sarà impiegato da Zanetti probabilmente come. Insomma, in attesa di capire chi oltre Asllani saluterà il Castellani,. Non solo: stando alle ultimissime notizie è in chiusura anche l’affare che porterà in Toscana, terzino nigeriano che Zanetti ha proprio allenato l’anno scorso a Venezia. Si parla di un acquisto a titolo definitivo dal Benfica, alla quale spetterà una percentuale in caso di futura rivendita. Un profilo interessante che ai nastri di partenza del campionato sarà la prima alternativa a Stojanovic sulla fascia destra, innesto indispensabile visto l’addio di Fiamozzi a cui proprio oggi scadeva il contratto.