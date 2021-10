A voler essere estremamente sintetici, si potrebbe dire che la partita dell’Empoli sia durata appena mezz'ora.: prima quando Bajrami è stato colpito in area da D’Ambrosio. Un intervento che dal vivo aveva lasciato più di un dubbio, poi risolti inesorabilmente rivedendo le immagini televisive; poi quando lo stesso D’Ambrosio ha portato in vantaggio i suoi, sfruttando di testa una palla col contagiri di Sanchez.. Andreazzoli, ma questa non è una novità, non si è fatto intimorire dai campioni d'Italia, affrontati con tutto l’arsenale offensivo di cui dispone.: prima Stojanovic ha scaldato la reattività di Handanovic con un bel tentativo da fuori area, poi c’è voluto un intervento miracoloso di D’Ambrosio, l’eroe nerazzurro della serata, a negare la gioia del gol a Luperto che aveva battuto a rete con Handanovic fuori causa. L’Inter, che rispetto alla scorsa stagione è una squadra che pensa e manovra di più, ha iniziato ad alzare la qualità del palleggio, trovando soprattutto con Sanchez gli spazi tra le linee per far male alla difesa azzurra. Incassata la rete dello svantaggio, l’Empoli ha perso la bussola e nel finale di primo tempo la squadra di Inzaghi avrebbe potuto anche raddoppiare. L’episodio che ha definitivamente posto la parola fine al match si è concretizzato al settimo della ripresa, quando Ricci ha steso platealmente Barella lanciato in contropiede verso la metà campo avversaria. Anche se avvenuto prima della linea del centrocampo,. Il 2-0 di Dimarco ha chiuso definitivamente i conti, peraltro proprio nel momento in cui Andreazzoli stava operando tre cambi che magari avrebbero potuto dare nuova linfa alla squadra. Il giudizio complessivo sulla gara dell’Empoli diventa complicato:e anche se l’Inter aveva tutte le carte per ribaltare un possibile svantaggio, un gol dell’Empoli alla mezzora di gioco avrebbe cambiato la storia della partita.. Anche Andreazzoli, che di solito sugli episodi arbitrali non si sbilancia mai, si è detto sbalordito di quanto accaduto. Poi si può ragionare sul fatto che la squadra sia stata meno brillante del solito e che, ancora una volta, subito lo svantaggio si sia smarrita, spegnendosi piano piano., in campo dall’inizio. Ci sono voluti pochi minuti per far vedere, a chi non lo conoscesse, di che pasta sia fatto il terzino classe 2000, protagonista con una discesa in velocità e un bel cross rasoterra per Pinamonti. Seppur con qualche palla persa di troppo, la sua è stata una prestazione positiva, in cui ha spinto con coraggio tenendo testa ad un esterno navigato come Darmian. Sarà sicuramente una risorsa preziosa per Andreazzoli, che a lungo andare potrebbe preferirlo a Marchizza.. La classifica è senz’altro positiva, ma ovviamente non è il momento di fermarsi. Prima della sosta c’è la sfida all’ex Dionisi, ennesima occasione per verificare se questo Empoli è davvero diventato una collaudata macchina da trasferta.