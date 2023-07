Diversi interpreti sono già cambiati, ma il modulo dell’Empoli per la stagione 23/24, il 4231, è stato scelto e al momento non sembra essere in discussione. Lo si è visto funzionare, e pure parecchio bene, nel finale della scorsa stagione (3-1 a Bologna, 2-1 alla Salernitana, 4-1 alla Juve) e anche il precampionato di queste settimane, seppur contro avversari di livello nettamente inferiore, sta dando segnali incoraggianti. Sul mercato la società si è mossa con buona tempestività, dando a Zanetti la possibilità di provare i nuovi acquisti nelle due amichevoli contro Castelfiorentino e Certaldo. La rosa però non è completa, anche perchè l’obiettivo dichiarato dal team mercato azzurro è quello di fornire al tecnico un titolare e la sua alternativa non solo di pari livello, ma che siano davvero congeniali a modulo e filosofia di gioco. Per questo sono arrivati Maldini, Gyasi e Ranocchia, tre giocatori le cui caratteristiche si sposano alla perfezione con le idee di Zanetti. Per lo stesso motivo la società ha anche deciso di privarsi di un leader come Bandinelli, che però per attitudine e stile di gioco rischiava seriamente di non trovare spazio.Con Gyasi, Baldanzi, Fazzini e Maldini la trequarti è già ben fornita, ma in rosa ci sono anche Henderson e Crociata (il tecnico li ha provati in quella zona in amichevole) che hanno mercato e che in caso di partenza saranno sostituiti. IN questo senso stanno circolando gli interessanti nomi di Cancellieri e Zerbin. Davanti, gli uomini a disposizione di Zanetti sono Piccoli, che quest’anno avrà sicuramente molto più spazio, e Caputo, ma non è detto che non arrivi nessun altro. In questo momento le priorità però sono la porta, con Caprile che potrebbe arrivare dal Napoli in prestito non appena la società partenopea concluderà la trattativa di acquisto con il Bari; e il terzino sinistro, dove la società sta monitorando sia Pezzella del Parma che Beruatto del Pisa. Nel frattempo la squadra si sposterà a Bad Haring, in Austria, fino al 29 luglio. In questa sede gli azzurri saranno chiamati a due sfide davvero importanti: prima contro l’Heidenheim, società tedesca neo promossa in Bundesliga, poi addirittura contro il LIlle, club francese che disputerà la prossima edizione della Conferenze League. Due amichevoli di lusso che potranno dire, a poco più di venti giorni dall’inizio ufficiale del campionato, a che punto è l’Empoli versione 2023/2024.