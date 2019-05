Due settimane fa, dopo la sconfitta di Bologna, la Serie A era pronta per fare il funerale all’Empoli. Oggi, 180’ minuti dopo, gli azzurri sono più vivi che mai e si trovano a -1 dalla zona salvezza, dove rimane fermo il Genoa (virtualmente i punti sono 2 perchè il Grifone ha lo scontro diretto a favore). La prima metà dell’impresa è stata compiuta: per rilanciarsi nella lotta per non retrocedere, era infatti indispensabile vincere queste due partite sperando nei passi falsi delle avversarie. I quattro punti dell’Udinese e il solo punto conquistato dal Genoa hanno permesso all’Empoli di accorciare, con una tra Bologna e Parma che dopo lo scontro diretto di questa sera potrebbe trovarsi nuovamente coinvolta nella lotta salvezza. In queste due vittorie con Fiorentina e Sampdoria, squadre superiori tecnicamente ma che non avevano più nulla da chiedere al proprio campionato, l’Empoli ha ritrovato energie che sembravano smarrite. Sia a livello corale, giocando con grande attenzione in difesa e mostrando un gioco nuovamente convincente, sia a livello individuale. I recuperi di Silvestre e Dell’Orco stanno facendo la differenza in difesa, a centrocampo il talento di Traore sembra definitivamente sbocciato, in attacco Farias non sbaglia un colpo. Ora per l’Empoli viene il difficile. Domenica col Torino sarà partita vera, perché la squadra di Mazzarri può ancora ottenere un posto in Champions League, ma anche gli azzurri sono obbligati a fare punti. L’ultima sarà a San Siro contro l’Inter: i nerazzurri potrebbero aver chiuso la pratica qualificazione champions, ma dovranno fare a punti a Napoli (oltre che vincere stasera con il Chievo) per riuscirci; in quel caso l’Empoli potrebbe approfittare dell’aria di festa in casa Inter e pensare al colpaccio. In caso contrario, anche quella sarà partita vera e allora agli azzurri per salvarsi servirà qualcosa di più di un miracolo.