A due giorni dal ritorno in campo per la ripresa del campionato, l’Empoli non ha ancora ufficializzato nessun acquisto. Anzi, le uniche notizie ufficiali riguardano le partenze di Piu, Lollo e la cessione di Traorè, a partire dal prossimo luglio, alla Fiorentina. Arrivati a questo punto, la sensazione è che la società azzurra aspetterà le ultime ore di mercato per cogliere la giusta occasione, senza svenarsi per centrare gli obiettivi che il ds Accardi si era posto da inizio gennaio. Varrà la pena attendere? Probabilmente questo interrogativo è il solito che hanno in testa molti tifosi azzurri, preoccupati dal fatto che in quasi venti giorni di mercato la società non sia riuscita e chiudere nemmeno un'operazione in entrata, mentre le rivali per la lotta salvezza, Bologna e Udinese su tutte, hanno già permesso ai propri allenatori di lavorare con i nuovi acquisti già da qualche settimana. Iachini invece dovrà cavarsela con ciò che aveva a disposizione anche alla fine di gennaio, una squadra reduce da 4 sconfitte consecutive. Riuscire ad inserire qualche nuovo innesto prima della ripresa sarebbe stato di vitale importanza, visto che nei prossimi 16 giorni l’Empoli avrà un calendario sicuramente alla portata, con due partite casalinghe da sfruttare obbligatoriamente.

Cagliari in trasferta, Genoa e Chievo al Castellani. Non solo tre partite abbordabili, ma tre gare da non sbagliare per niente al mondo. Poter presentarsi già domenica con qualche rinforzo non sarebbe stato affatto male, visto che il Cagliari, nonostante non attraversi un momento particolarmente brillante, si è rinforzato con l’acquisto di Birsa e non sarà certo la squadra svogliata e apatica battuta dai toscani senza troppe difficoltà un girone fa. Insomma, sarà una partita non certo facile per l’Empoli, che però non può permettersi ulteriori passi falsi. La speranza quindi è che almeno per la gara casalinga con il Genoa, in programma lunedì 28, Iachini disponga di qualche nuovo acquisto su cui poter fare affidamento. I nomi delle ultime ore sarebbero quelle di Bani, centrale difensivo del Chievo, e Falcinelli, punta del Bologna. Sul primo, nonostante si tratti di un buon giocatore molto maturato nelle ultime due stagioni, ci sono dei dubbi: non tanto sulle qualità, quanto per l’esperienza (ha collezionato una trentina di presenze in A) e sul carisma. Per migliorare il pacchetto arretrato l’Empoli avrebbe bisogno di un centrale d’esperienza e sicura affidabilità. Più interessante il nome di Falcinelli, che però viene da un anno e mezzo disastroso. Con i suoi 13 gol guidò il Crotone all’impresa salvezza condannando gli azzurri alla retrocessione nel 2017: che sia arrivato il momento di “saldare quel debito” e farsi perdonare dai tifosi azzurri?