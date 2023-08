Si chiude con una sconfitta la preseason dell’Empoli versione 2023/2024. Dopo il bel successo sul Lille, una settimana fa, ieri gli azzurri sono caduti in un altro test match di calibro internazionale. Avversario è stato il Friburgo, formazione tedesca che la prossima stagione disputerà l’Europa League. È stata partita vera, in una cornice di pubblico non certo da amichevole e il 2-0 finale esprime sufficientemente bene la differenza tecnica tra le due squadre. Ci sta ed era quello che voleva la società, in accordo con lo staff di Zanetti: un pre campionato altamente competitivo per far aumentare prima possibile i giri del motore della macchina azzurra. Detto questo, forse ci si aspettava qualcosa di più. Gli azzurri hanno palesato grandi difficoltà a costruire palle gol degne di tal nome e in difesa hanno commesso errori che a questi livelli paghi. Va detto che mancavano diversi giocatori importanti (Baldanzi, Maldini, Fazzini, Marin), ma i nuovi ancora faticano ad entrare nei meccanismi, su tutti Ranocchia e Gyasi. Croce e delizia Caprile, che prima si esalta parando un rigore sullo 0-0, ma poi si distrae e sbaglia il rinvio che diventa un regalo per il facile 1-0 di Holer.La prossima settimana ci sarà la prima gara ufficiale della stagione, l’esordio in Coppa Italia al Castellani contro il Cittadella. Non ovviamente una competizione su cui l’Empoli punta con decisione, ma sicuramente una buona occasione per oleare ulteriormente i meccanismi e mettere ancora minuti nelle gambe. Anche perchè una settimana dopo arriverà invece la prima di campionato contro il Verona, quello sì un match assolutamente da non sbagliare visto che mette subito in palio pesanti punti salvezza. Nel frattempo la società continua a lavorare sul mercato e proprio nella giornata di ieri ha ufficializzato l’ingaggio di Stiven Shpendi, attaccante di origine albanese che piaceva a molte squadre di Serie A. Il classe 2003 arriva dal Cesena in prestito per due anni con obbligo di riscatto a poco meno di 2,5 milioni di euro, oltre che una percentuale pari al 30% sulla futura rivendita. È presto per dire se il ragazzo potrà essere una risorsa importante per l’undici di Zanetti sin da subito, ma difficilmente l’Empoli investe sui giovani senza un progetto chiaro in testa, per cui è lecito aspettarsi qualche sorpresa.