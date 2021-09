Eravamo tutti pronti a metterlo sulla graticola, puntandogli il dito contro per l’ennesima prestazione non all'altezza e un altro risultato deludente. Invece,, convincente e meritata,. È stato proprio il mister azzurro ad alzare il livello per primo, dopo due partite in cui le sue decisioni non avevano convinto ma soprattutto non avevano prodotto risultati. Ieri sera alla Unipol Domus però ha sorpreso tutti:: Luperto, Ismajli, Bajrami, Cutrone e Mancuso. Il tecnico ha rilanciato il capitano, Simone Romagnoli, capace di annullare Joao Pedro, uno dei giocatori più in forma del campionato; ha fatto esordire tra i grandi Viti, già aggregato l’anno scorso alla prima squadra di Dionisi, classe 2002 che alla prima in A ha giocato senza far trasparire emozioni. Anche in attacco il tecnico ha mischiato le carte: sulla trequarti ha piazzato Haas, uomo più di sostanza e idee rispetto ad uno di lampi come Bajrami; davanti a lui. Mentre il primo è entrato nella storia dell’Empoli diventando il 100° giocatore azzurro a segnare in A, il secondo ha lavorato molto per la squadra, tenendo palla e giocando utili sponde per i compagni.: già detto di Haas, che si è confermato prezioso jolly in grado di rendersi utile in diverse zone del campo, meritano un plauso, che sta confermando quanto di buono si dice di lui anche in Serie A, e le “riserve”, che hanno saputo cogliere la chance dall’inizio abbinando alla grande intensità messa nel pressing e nel ritmo una buona qualità. Addirittura lo scozzese ha sfiorato il gol da cineteca con un destro dai 40 metri che si è stampato sulla traversa. Senza dimenticare Stulac, il cui ingresso è stato decisivo sia per mantenere alta la qualità del possesso, sia per chiudere il match visto sul 2-0 c'è la sua bellissima firma., bravi a soffrire nel momento di maggior spinta avversaria e fortunati nel salvare il risultato in occasione del palo di Keita., con un gioco offensivo che si è rivelato finalmente produttivo e con un possesso palla verticale e veloce. Oltre a questo,e soprattutto ha dimostrato fino all’ultimo di voler tenere la porta inviolata. Nella conferenza stampa di presentazione della sfida al Venezia, alla ripresa del campionato dopo il successo di Torino, Andreazzoli disse che le vittorie lo spaventano perché sono risultati da cui si impara poco. Stavolta però il tecnico torna a casa, oltre che con i tre punti, con nuove certezza:; e poi che ha una rosa ampia con alternative che possono, sia dall’inizio che a gara in corso, dare un importante contributo alla causa.per sfatare il tabù Castellani (3 ko su 3 quest’anno in campionato) domenica con il Bologna e fare altri punti pensati prima della doppia proibitiva sfida a Roma e Atalanta nel mese di ottobre.